Huawei P40 показан на качественном рендере
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Новости

Huawei P40 показан на качественном рендере

Сегодня в интернете появился один из самых качественных рендеров модели Huawei P40 за последнее время. Эта утечка была добыта из отраслевых каналов, а поэтому трудно судить о подлинности изображения. Кстати, о самом изображении: на нем аппарат предстал перед нами со всех сторон и теперь мы можем сделать некоторые выводы о гаджете.

Первое, что бросается в глаза – это слегка выдвинутый из корпуса основной блок камер, которых кстати, здесь три. Фронтальная камера имеет два модуля. Экран, как можно видеть, не загнутый. А вот у старшей модели – Huawei P40 Pro, экран будет загнут по краям. Второе, что нужно отметить, так это отсутствие аудиоразъема для наушников: верхняя грань пуста, а на нижней видим лишь порт USB-C и динамик.

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А вот о некоторых характеристиках Huawei P40 можно говорить уверенно. Ведь уже точно известно, что аппарат получит интерфейс EMUI 10, основанный на Android 10 и чипсет Kirin 990 с поддержкой технологии 5G. Ожидается, что официальный анонс устройства состоится в марте в столице Франции.

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