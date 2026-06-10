В России стартовали продажи HUAWEI nova 15 Max с батареей 8500 мА·ч

В России стартовали продажи смартфона HUAWEI nova 15 Max. Ключевые особенности модели — ёмкий аккумулятор, яркий OLED-экран и основная камера на 50 МП с сенсором RYYB.

Батарея на 8500 мА·ч поддерживает обратную зарядку; по данным производителя, заряда хватает примерно на 23 часа воспроизведения видео. Экран — OLED диагональю 6,84 дюйма с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит.

Основную камеру на 50 МП дополняет модуль на 2 МП для измерения глубины. За счёт фильтров RYYB сенсор, по заявлению Huawei, захватывает на 40% больше света при слабом освещении. Корпус защищён по стандарту IP65 и, как утверждается, выдерживает давление до 100 кг.

Среди прочего — стереодинамики, поддержка Wi-Fi 7 и отдельная кнопка X для быстрого доступа к приложениям. Смартфон предлагается в трёх цветах. Версия на 8/256 ГБ оценивается в 32 999 рублей.