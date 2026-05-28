HUAWEI WATCH FIT 5 Pro с NFC и ЭКГ вышли в России

В России стартовали продажи HUAWEI WATCH FIT 5, а также открылся предзаказ на старшую модель HUAWEI WATCH FIT 5 Pro. Новая линейка продолжает серию лёгких смарт-часов HUAWEI с акцентом на спорт, повседневное использование и отслеживание показателей здоровья.

HUAWEI WATCH FIT 5 получили корпус размером 42,9 × 38,2 мм при толщине 9,5 мм. Вес базовой модели составляет 27 граммов без ремешка. WATCH FIT 5 Pro немного крупнее: 44,5 × 40,8 × 9,5 мм и 30,4 грамма без ремешка.

Главное отличие Pro-версии заключается в материалах. Безель выполнен из титанового сплава, рамка корпуса — из алюминиевого сплава, а дисплей защищён сапфировым стеклом с закруглёнными гранями.

Базовая модель оснащена 1,82-дюймовым экраном с пиковой яркостью до 2500 нит. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro получили 1,92-дюймовый дисплей с яркостью до 3000 нит и рамками толщиной 1,8 мм.

Серия поддерживает мини-тренировки, автоматическое распознавание поездок на велосипеде, отображение виртуальной мощности и каденса. В WATCH FIT 5 Pro дополнительно доступны функции для кроссового бега: навигация по отрезкам, график изменения высоты и расчёт предполагаемого времени прибытия.

WATCH FIT 5 Pro поддерживают мониторинг фибрилляции предсердий, предупреждения о подозрении на экстрасистолию, приложение «ЭКГ» и функцию определения жёсткости артерий. Вся серия также получила мониторинг женского здоровья с использованием датчика температуры.

Автономность составляет до 10 дней в режиме минимального использования и до 7 дней при обычном сценарии. Также в серии доступна функция бесконтактной оплаты через NFC.

В России базовые HUAWEI WATCH FIT 5 стоят 15 990 рублей, а старшая версия HUAWEI WATCH FIT 5 Pro — 22 990 рублей с учётом стартовой скидки.