По данным инсайдера, компания готовит внешние телеконвертеры, которые будут усиливать оптический зум смартфона.
Huawei Mate 90 может стать самым необычным камерофоном

Huawei может оснастить будущую серию Mate 90 внешними телеконвертерами для камеры. Об этом сообщил инсайдер Fixed Focus в китайской соцсети Weibo.

Речь идёт о съёмной оптике, которую можно будет устанавливать поверх основного блока камер, вероятно, на телеобъектив. Такой аксессуар должен увеличивать фокусное расстояние и расширять возможности оптического зума без сильной потери детализации.

Подобное решение может быть полезно для съёмки удалённых объектов: концертов, спортивных событий, архитектуры или крупных планов с большого расстояния. В отличие от обычного цифрового зума, внешний телеконвертер теоретически должен лучше сохранять резкость и качество изображения.

По словам источника, Huawei уже сменила поставщика таких аксессуаров, поэтому в Mate 90 может появиться заметно переработанная версия внешней зум-оптики.

Пока неизвестно, будет ли телеконвертер поставляться вместе со смартфоном или продаваться отдельно. Также неясно, получат ли такую возможность все модели Mate 90 или только старшая версия.

Huawei уже экспериментировала с нестандартными камерами в Pura 70 Ultra (обзор), где использовался выдвижной объектив. В Mate 90 компания, судя по утечке, может пойти другим путём и сделать ставку не на встроенную механику, а на модульные аксессуары.

Кроме камеры, Mate 90 приписывают новый чип Kirin 2026 года с архитектурой LogicFolding. Официально Huawei пока не раскрывала характеристики будущей линейки.

