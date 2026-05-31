Huawei Mate 90 может стать самым необычным камерофоном

Huawei может оснастить будущую серию Mate 90 внешними телеконвертерами для камеры. Об этом сообщил инсайдер Fixed Focus в китайской соцсети Weibo.

Речь идёт о съёмной оптике, которую можно будет устанавливать поверх основного блока камер, вероятно, на телеобъектив. Такой аксессуар должен увеличивать фокусное расстояние и расширять возможности оптического зума без сильной потери детализации.

Подобное решение может быть полезно для съёмки удалённых объектов: концертов, спортивных событий, архитектуры или крупных планов с большого расстояния. В отличие от обычного цифрового зума, внешний телеконвертер теоретически должен лучше сохранять резкость и качество изображения.

Huawei Mate 80 / The GEEK

По словам источника, Huawei уже сменила поставщика таких аксессуаров, поэтому в Mate 90 может появиться заметно переработанная версия внешней зум-оптики.

Пока неизвестно, будет ли телеконвертер поставляться вместе со смартфоном или продаваться отдельно. Также неясно, получат ли такую возможность все модели Mate 90 или только старшая версия.

Huawei уже экспериментировала с нестандартными камерами в Pura 70 Ultra (обзор), где использовался выдвижной объектив. В Mate 90 компания, судя по утечке, может пойти другим путём и сделать ставку не на встроенную механику, а на модульные аксессуары.

Кроме камеры, Mate 90 приписывают новый чип Kirin 2026 года с архитектурой LogicFolding. Официально Huawei пока не раскрывала характеристики будущей линейки.