Huawei Mate 80 Pro Max обошёл iPhone 17 Pro Max по цветопередаче камеры

DXOMARK сравнил камеры Huawei Mate 80 Pro Max и iPhone 17 Pro Max в сложном освещении. Смартфон Huawei оказался точнее по цветопередаче и балансу белого.
Huawei Mate 80 Pro Max обошёл iPhone 17 Pro Max в тесте цветопередачи камеры. Сравнение провела лаборатория DXOMARK, проверив работу смартфонов в сцене со смешанным освещением.

Главное преимущество Huawei связано со вторым поколением мультиспектрального сенсора. Такой датчик анализирует не только стандартные RGB-цвета, но и дополнительные длины световых волн, что помогает точнее определять баланс белого.

Именно баланс белого часто становится проблемой для смартфонов в сложном освещении, когда в кадре одновременно присутствуют тёплые и холодные источники света. В таких условиях камера может неправильно определять оттенки кожи, белые объекты и общую температуру изображения.

По данным DXOMARK, Mate 80 Pro Max лучше справился с подобным сценарием, чем iPhone 17 Pro Max. Смартфон Huawei показал более естественные цвета и стабильную цветопередачу.

В Huawei утверждают, что мультиспектральная камера помогает улучшить съёмку кожи, точность оттенков и предсказуемость результата в разных условиях освещения.

Для Huawei мобильная фотография остаётся одним из ключевых направлений. Компания активно экспериментирует с нестандартными решениями: ранее в Pura 70 Ultra появился выдвижной объектив, а в новых Mate-смартфонах ожидаются дополнительные улучшения системы камер.

Ранее стало известно, что будущий Huawei Mate 90 может стать самым необычным камерофоном в истории бренда.

