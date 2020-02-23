Huawei начала тестировать Huawei Mate 40 и Huawei P50

Инсайдер Эван Бласс заявил, что Huawei ведёт тестирование смартфонов, которые должны выйти в 2020 и 2021 году, речь идёт о Huawei Mate 40 и Huawei P50.

По его данным линейка Huawei P50 будет состоять из пяти моделей, а именно: Huawei P50 Lite, Huawei P50, Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pro Plus. Выход запланирован на 2021 году.

Осенью текущего года компания выпустит флагманские Huawei Mate 40 и Mate 40 Plus. Они получат флагманский фирменный процессор HiSilicon Kirin и камеры, которые установлены в линейки P40.