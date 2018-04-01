HUAWEI Mate 30 Pro поступит в продажу в России

Компания HUAWEI объявила об открытии продаж флагманских смартфонов HUAWEI Mate 30 Pro в фирменных магазинах бренда и магазинах-партнерах компании. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Ранее данную модель можно было приобрести только по лимитированному предзаказу в официальном интернет-магазине, предварительно зарегистрировавшись на сайте. Теперь устройства станут доступны всем пользователям, начиная с 7 февраля 2020 года. Стоит учесть, что смартфон не имеет поддержки сервисов и приложений Google.

Флагманский смартфон HUAWEI Mate 30 Pro построен на базе процессора Kirin 990, в состав которого входят модуль нейронных вычислений, включающий два больших и два малых ядра и 16-ядерный графический модуль.

Основная камера HUAWEI Mate 30 Pro, созданная при поддержке Leica, состоит из четырёх фотомодулей, включая сдвоенную сверхчувствительную камеру SuperSensing Cine Camera, которая отвечает за съёмку видео с кинематографическим качеством. Дополнительная 8 МП камера с телеобъективом обеспечивает 3-х кратное оптическое, 5-x кратное гибридное и 30-кратное цифровое приближение.

В модели HUAWEI Mate 30 Pro реализованы сенсорные боковые грани, заменяющие физические кнопки управления громкостью. Пользователь может изменять положение клавиш, располагая их на любой из боковых граней устройства. Модель получила также технологию воспроизведения аудио через дисплей — HUAWEI Acoustic Display, которая обеспечивает более громкое и объёмное звучание.

Стоимость HUAWEI Mate 30 Pro составит 69 999 рублей без учета скидок и специальных предложений.