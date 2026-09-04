Складной iPhone Ultra может выйти ограниченным тиражом
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Складной iPhone Ultra может выйти ограниченным тиражом

Производство iPhone Ultra в конце августа якобы составляло лишь несколько сотен устройств в день.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:25
Складной iPhone Ultra может выйти ограниченным тиражом

Складной iPhone Ultra может столкнуться с дефицитом на старте. По данным участников цепочки поставок, в конце августа Apple выпускала лишь несколько сотен устройств в день.

Низкие темпы связывают с дополнительной проверкой конструкции и строгими требованиями к качеству. Особое внимание уделяется плоскостности экрана, работе шарнира и доле пригодных компонентов.

Коммерческое производство якобы задержалось на несколько недель. Apple и её поставщики пытаются нарастить объёмы, однако первоначальные запасы могут не покрыть спрос.

Официально сведения не подтверждены. Презентация iPhone Ultra ожидается 9 сентября вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

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