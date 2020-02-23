Huawei хочет вернуть в смартфоны сервисы Google
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Новости

Huawei хочет вернуть в смартфоны сервисы Google

Ричард Ю, который является исполнительным директором Huawei Consumer Business Group, в недавнем интервью сообщил, что компания надеется вернуть сервисы Google на свои смартфоны.

Свежие флагманские смартфоны линейки Huawei P40 оснащены собственным набором сервисов Huawei Mobile Services (HMS) и магазином приложений AppGallery.

Также Ричард Ю отметил, что сотрудничество с различными американскими компаниями всегда являлось для них взаимовыгодным. Поэтому после отмены американских санкций Huawei хочет снова попытаться вернуться к сервисам Google.

Помимо этого компания в дальнейшем может предоставить пользователям широкий выбор, одновременно предлагая свои сервисы и магазин приложений, и также Google сервисы с магазином Google Play.

Сейчас в AppGallery появляется большое количество популярных приложений, поэтому в скором будущем этот магазин составит Google Play высокую конкуренцию.

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Маргарита Александрова

Маргарита Александрова

Пишу новости о мире гаджетов. Просто, но со вкусом.

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