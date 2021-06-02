Huawei показала изображение первого смартфона с HarmonyOS 2.0 — P50

Компания Huawei представила первый официальный проморолик лучших смартфонов компании. И, в числе прочих, там есть флагман P50.

На изображении видно, что он получил две круглых секции камеры, которые объединяют по несколько модулей. Также известно, что новинка получит фирменную HarmonyOS 2.0 «из коробки».

Дата презентации пока не сообщается, однако не исключено, что новинку покажут уже очень скоро. Ведь другие решения на базе этой операционной системы компания уже продемонстрировала.

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