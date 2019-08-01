Huawei P50 может получить сменную оптику

Несмотря на возникшие проблемы, разработчики Huawei не останавливаются на достигнутом, а продолжают совершенствовать свои смартфоны. На этот раз выбор пал на оптику, которая и без того у компании на высшем уровне. Если нельзя в столь тонком корпусе уместить все лучшее, для получения качественных снимков, то следует это вынести за пределы корпуса. То есть по сути, создать отдельный модуль.

Такое решение уже запатентовано и документ находится в базе данных Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза. А вот технических данных такого решения нет, но есть изображения, по которому можно судить о некоторых аспектах разработки. Если верить задумки разработчиков, то данный компонент будет состоять из двух блоков с отдельными объективами и отдельной матрицей с байонетом снизу. К этому элементу и будет пристыковываться сменные объективы.

Стоит отметить, что размеры таких сменных объективов невелики, но даже они смогут обеспечить зум приличного качества. А вот о коммерческих перспективах пока говорить рано. Однако, как отмечают аналитики, то один из будущих флагманов Huawei вполне может получить такую конструкцию. Они даже ставят в пример модель Huawei P50.