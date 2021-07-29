Huawei P50 слили до презентации

Вот любят инсайдеры сливать данные об устройстве еще до начала презентации. Такой возможность воспользовался один из самых именитых пользователей — Эван Бласс. На этот раз он показал рендеры высокого качества, а также рекламный ролик, на котором запечатлен смартфон Huawei P50.





Эван Бласс подтвердил, что аппарат на рынок выйдет в белом, розовом, а также черном и золотом цветах. Младшая версия смартфона получит четыре оптических модуля и плоский дисплей. А вот версия с приставкой PRO будет наделена изогнутым дисплеем и выдвижной камерой.





Не обошел стороной автор “слива” и емкость аккумулятора, от которого будет питаться Huawei P50 — 4 360 мАч. Также на изображениях был показан и специальный чехол для смартфона со вспышкой. Его можно использовать как с основной камерой, так и с фронтальной. А вообще, Эван Бласс предоставил много информации о предстоящем мероприятии, показав все новинки будущей презентации.