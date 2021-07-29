Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Huawei P50 слили до презентации

Вот любят инсайдеры сливать данные об устройстве еще до начала презентации. Такой возможность воспользовался один из самых именитых пользователей — Эван Бласс. На этот раз он показал рендеры высокого качества, а также рекламный ролик, на котором запечатлен смартфон Huawei P50.

Эван Бласс подтвердил, что аппарат на рынок выйдет в белом, розовом, а также черном и золотом цветах. Младшая версия смартфона получит четыре оптических модуля и плоский дисплей. А вот версия с приставкой PRO будет наделена изогнутым дисплеем и выдвижной камерой.

Не обошел стороной автор “слива” и емкость аккумулятора, от которого будет питаться Huawei P50 — 4 360 мАч. Также на изображениях был показан и специальный чехол для смартфона со вспышкой. Его можно использовать как с основной камерой, так и с фронтальной. А вообще, Эван Бласс предоставил много информации о предстоящем мероприятии, показав все новинки будущей презентации.

Источник:
twitter

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить