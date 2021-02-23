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Новости

Назван первый смартфон, который получит HarmonyOS после обновления

Ранее считалось, что смартфон Huawei Mate X2 первым получит HarmonyOS. Но теперь стало известно, то первым станет Huawei P50. Его анонс ожидается в марте.

При этом важно, что новую ОС получит только китайская версия. Глобальную оснастят EMUI 11.1. В локализованной версии не будет Google, вместо них пользователям предложат Huawei Mobile Services и магазин AppGallery.

Пока что не сообщается, когда именно новая система устанавливаться на глобальные версии, однако, скорее всего, это произойдёт равно или поздно.  

Помимо этого, новых операционную систему получит складной смартфон Huawei Mate X2.

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Источник:
HuaweiCentral
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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