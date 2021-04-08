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Новости

Релиз Harmony OS 2.0 состоится в июле. Вместе с Huawei P50 и MatePad Pro 2

Глава Huawei Consumer Business Group доктор Ван Чэнлу на пресс-конференции подтвердил, что «многие устройства» смогут перейти на Harmony OS 2.0 к июню 2021 года. А до конца года количество их составит 300 миллионов.

Таким образом, в начале лета можно будет увидеть релизную версию ОС. Скорее всего, тогда же появятся готовые загрузочные образы.

Отметим, что одновременно с выходом ОС ожидается появление смартфона Huawei P50 и планшета MatePad Pro 2. Оба устройства получат Harmony OS 2.0 «из коробки». При этом пока нет ясности, сможет ли новая система работать только на устройствах с SoC Kirin или же смартфоны на Snapdragon и Mediatek тоже получат обновление.

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Источник:
GSM Arena
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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