Huawei готовит новый гибкий смартфон Mate Xs

Известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал патентные изображения будущего гибкого смартфона от Huawei.

Представители компании ранее сообщали, что новая версия гибкого смартфона получит название Huawei Mate Xs. Он должен получить модернизированный шарнирный механизм и улучшенный гибкий экран.

На изображениях форм-фактор новинки больше напоминает раскладушку Motorola Razr 2019. Дополнительного экрана на патенте пока что не видно. Поэтому есть вероятность, что у Huawei Mate Xs будет только один основной гибкий дисплей.

У Huawei Mate Xs будет 4 датчика в основной камере, они будут находится в левой части задней панели.

Huawei должна представить новинку Mate Xs в феврале на выставке Mobile World Congress 2020. Там же Samsung может представить свой новый Galaxy Fold 2.