Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 3 получили награды PhoneArena и Android Headlines

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 3 были отмечены экспертами ведущих изданий отрасли PhoneArena и Android Headlines, получив награды «Редакция рекомендует» и «Выбор редакции» соответственно.

Издание PhoneArena удостоило устройство высокой оценкой, поставив FreeBuds Pro 3 восемь баллов из десяти:

«Наушники FreeBuds Pro 3 – одни из лучших, что мы тестировали. Даже без режима специальных настроек, устройство обеспечивает чистое, качественное звучание, настоящий звук в высоком разрешении».

Android Headlines оценило наушники в пять баллов из пяти:

«Во время тестирования мы прослушали композиции в самых разных жанрах: рок, поп, R&B, песни с глубокими басами, а также множество рок-баллад. Практически все звучало одинаково хорошо. Многие другие наушники, которые нам доводилось тестировать, не идут ни в какое сравнение по качеству звучания».