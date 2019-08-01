Huami выпустила Lite-версию смарт-часов Amazfit Bip S

Huami выпустила доступную версию умных часов Amazfit Bip S. Они могут проработать до 30 дней на одном зарядке и обладают защитой класса 5 ATM.

Новинка Amazfit Bip S Lite получила 1,28-дюймовый трансфлективный дисплей, который хорошо виден при ярком солнечном свете. Также часы оснащены пульсометром. В остальном они могут выполнять стандартные задачи в виде приёма уведомления, чтения сообщений и т.д.

Первое время пользователи получат около 40 различных циферблатом, а чуть позже компания добавит дополнительные 150.

Пока новинка доступна в Индии по цене 3799 рупий (около 3700 рублей). Выход на глобальный рынок остаётся под вопросом.