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Новости

Huami выпустила Lite-версию смарт-часов Amazfit Bip S

Huami выпустила доступную версию умных часов Amazfit Bip S. Они могут проработать до 30 дней на одном зарядке и обладают защитой класса 5 ATM.

  • Amazfit Bip S Lite 1

Новинка Amazfit Bip S Lite получила 1,28-дюймовый трансфлективный дисплей, который хорошо виден при ярком солнечном свете. Также часы оснащены пульсометром. В остальном они могут выполнять стандартные задачи в виде приёма уведомления, чтения сообщений и т.д.

  • Amazfit Bip S Lite 3

Первое время пользователи получат около 40 различных циферблатом, а чуть позже компания добавит дополнительные 150.

Пока новинка доступна в Индии по цене 3799 рупий (около 3700 рублей). Выход на глобальный рынок остаётся под вопросом.

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