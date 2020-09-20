Huami и Tesla выпустит умные часы Teslamazfit

Сотрудничество между создателем автомобилей и умных устройств уже не выглядит чем-то неординарным. На этот раз подобный тандем создали Tesla и Huami Technology. Об этом сотрудничестве объявил глава Huami – Хуанг Ван. Более того, он намекнул, что очень скоро появится продукт от двух компаний.

Скоро – это значит уже 15 сентября, и в это время можно ожидать выхода новых умных часов Teslamazfit. Пока о новом устройстве слишком мало информации, но вероятнее всего, это не совсем новый девайс, а уже выпускавшиеся ранее часы, но с новым названием.

Отметим, что ранее в сотрудничества с Huami Technology был замечен другой производитель, правда, на отечественном пространстве – Xiaopeng Motors. Тогда были выпущены часы, с помощью которых можно было открывать и закрывать двери автомобиля Xiaopeng P7. Реализованы это было за счет применения технологии NFC. Скорее всего, и нынешние часы будут наделены таким же функционалом.