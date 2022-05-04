Неубиваемые часы Amazfit T-Rex Pro 2 готовятся к выходу

В ближайшее время компания Huami выпустит следующую версию «неубиваемых» смарт-часов для туризма Amazfit T-Rex Pro (обзор), которые были выпущены в 2021 году.

Об этом стало понятно из базы Федеральной комиссии по связи США (FCC). В документах говорится о модели под номером A2170, которая по всей вероятности является Amazfit T-Rex Pro 2.

Во внешнем виде новые T-Rex Pro 2 будут походить на своего предшественника. Основные отличия будут в поддержке Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi и увеличенной ёмкости аккумулятора до 390 мАч.

Выход Amazfit T-Rex Pro 2 ожидается в июне текущего года.

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