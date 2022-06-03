Представлены спортивные часы Amazfit Bip 3

Компания Huami представила третье поколение базовой модели смарт-часов Bip.

Новые Bip 3 получили цветной TFT-дисплей с диагональю 1,69 дюйма и плотностью пикселей 237 ppi. Есть все знакомые датчики для отслеживания пульса, кислорода в крови, сна и активности более 60 спортивных занятий. Также часы оснащены влагозащитой по классу 5 АТМ.

Автономность Amazfit Bip 3 обеспечивает батарея ёмкостью 280 мАч. При полном заряде производитель обещает до 14 дней работы.

Amazfit Bip 3 пока доступны на бразильском Amazon. Стоимость часов составляет около $58. Когда часы доберутся до других регионов, неизвестно.

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