Honor выпустил X70 Pro Max с батареей на 8560 мА·ч

Honor без отдельной презентации добавил в ассортимент смартфон X70 Pro Max. Устройство уже появилось на официальном сайте компании в Китае.

Смартфон оснащён 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2640 × 1200 пикселей, поддержкой ШИМ-затемнения 3840 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит.

За производительность отвечает Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 512 ГБ. Новинка работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16.

Одной из главных особенностей стала батарея ёмкостью 8560 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Также предусмотрена проводная обратная зарядка.

Основная камера получила датчик на 50 Мп с электронной стабилизацией изображения, а фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Среди дополнительных особенностей заявлены стереодинамики, NFC, ИК-порт, Wi-Fi 6, поддержка 5G и защита корпуса по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

В Китае стоимость Honor X70 Pro Max начинается от 1999 юаней (около $300) за версию с 8/256 ГБ памяти. Модификация на 8/512 ГБ оценена в 2399 юаней (около $355). О выходе на глобальный выход ничего неизвестно.