Honor View 30 Pro поступил в продажу в России

Новый Honor View 30 Pro прибыл в Россию и уже доступен для заказа. Сегодня первый день специальных продаж в официальном российском интернет-магазине Honor. Всего их будет три: 3, 10 и 17 марта.

Заказать смартфон можно с 11:00 и до тех пор, пока он не пропадет из наличия. С покупкой в подарок дают умные часы Honor MagicWatch 2. Их полная стоимость составляет 12 990 рублей.

Honor View 30 Pro представили пару недель назад. Флагман работает на процессоре Kirin 990. У него 6,57-дюймовый дисплей, тройная основная камера с главным датчиком на 40 Мп и двойная фронтальная на 32 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4100 мАч, есть поддержка быстрой 40-ваттной и обратной беспроводной зарядок. Новинка поставляется с 8 Гб оперативной и 256 Гб флеш-памяти.

Китайская версия этого устройства имела поддержку 5G, а в российской версии ее отключили.

Стоимость Honor View 30 Pro — 36 990 рублей. Смартфон доступен в черном и синем цветах.