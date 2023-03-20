Honor представила доступный Honor 70 Lite с чипом Snapdragon 480+

Honor представила доступный Honor 70 Lite. Это смартфон средней ценовой категории, его начальная стоимость в Великобритании стартует с 199,99 фунтов стерлингов (около $245).

Новинка получила 6,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Процессором служит Snapdragon 480+, емкость аккумулятора 5000 мАч + поддержка 22,5-ваттной зарядки.

Основная камера тройная, главный 50-мегапиксельный датчик + два дополнительных по 2 Мп.

Помимо прочего есть NFC, стандартный разъем для наушников, Bluetooth 5.1 и боковой сканер отпечатков пальцев. Honor 70 Lite поставляется с Android 12. Объем оперативной памяти 4 Гб, встроенной — 128 Гб.

Всего есть три цветовых вариации: Titanium Silver, Ocean Blue и Midnight Black.