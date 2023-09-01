HONOR представил модный «смартфон-клатч» HONOR V Purse

На проходящей выставке IFA 2023 бренд HONOR показал концепт HONOR V Purse — «смартфона-клатча» для любителей моды. Специальные настраиваемый заставки для Always On Display, имитируют внешний вид сумочки, а анимация подстраивается под движения и ритм пользователя.

К шарниру HONOR V Purse можно крепить ремешки и цепочки, что позволит носить смартфон через плечо. По словам производителя для создания ремешков используются исключительно экологические материалы, а заставки внешнего экрана можно настраивать под любой наряд.

Основная идея HONOR V Purse заключается в создании экологически сознательной аудитории, чтобы сократить потребление товаров быстрой моды и побудить покупать меньше, но использовать дольше.

В создании уникальных заставок для концептуального устройства, HONOR взаимодействовала с креативным директором мужской линейки BURBERRY Брэмом Ван Дипеном, современным художником Юнуэна Эспарзу, профессором Китайской академии искусств Юань Юмин и художником Сяо Хуи Ванг.