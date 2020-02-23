Honor представил линейку умных телевизоров HONOR X1 Smart TV
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Honor представил линейку умных телевизоров HONOR X1 Smart TV

Бренд Honor анонсировал линейку умных телевизоров HONOR X1 Smart TV. В неё вошли три модели с диагональю 50, 55 и 65 дюймов. Все три модели обладают минимальными рамками вокруг дисплея, поддержкой разрешения 4K и фирменный алгоритм для обработки звука.

Дисплей HONOR X1 Smart TV имеет разрешение 3840×2160 пикселей, поддержку HDR и охват 92% цветового пространства. Также в наличии технология компенсации кадровой частоты MEMC, которая делает изображение более плавным.

  • Honor Tv

Звук HONOR X1 Smart TV воспроизводится через четыре динамика мощностью 10 Вт с возможностью тонкой настройки и обработкой звука по технологии HONOR Histen.

Телевизоры получили восьмиядерный процессор Honghu 818 с тактовой частотой 1,5 ГГц, умеющий декодировать видео в разрешение 8К с 30 кадрами в секунду. Работа устройства осуществляется под управлением Hongmeng OS 1.0.

Линейка умных телевизоров HONOR X1 Smart TV появится в продаже с 25 мая. Стоимость 55″ и 65″ составляет 323 и 464 доллара соответственно. Цену 50-дюймовой модели объявят позже.

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