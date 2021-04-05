HONOR объявил о скидках до 50% в честь Дня рождения бренда

Бренд HONOR объявил о специальных скидках в честь дня рождения бренда. С 5 по 11 апреля пользователи смогут приобрести устройства HONOR с выгодой до 50%, а также получить подарки, дополнительные купоны и возможность бесплатной доставки. Авторизованные пользователи также получат скидку в размере 5% на устройства, участвующие в специальном предложении. Подробнее об условиях акции вы можете узнать на официальном сайте интернет-магазина HONOR.

В рамках акции пользователи смогут приобрести флагманские смартфоны серии HONOR 30 со скидкой от 1 000 до 4 000 рублей в зависимости от модели, а также получить подарки в виде фитнес-трекера HONOR Band 5, беспроводных наушников HONOR Magic Earbuds, спортивных наушников HONOR Sport Pro AM66 и чехлов для смартфона.

При добавлении в корзину HONOR 9X Lite покупатели получат скидку в размере 2 000 рублей. Покупка Honor 9X Premium и Honor 9X будет сопровождаться подарками: беспроводными наушниками HONOR Sport AM61, фитнес-трекером HONOR Band 5 или HONOR Band 5i, наушниками HONOR AM115.

Скриншот с сайта honor.ru

Смартфон HONOR 10X Lite будет доступен с выгодой до 1 000 рублей и дополнительной скидкой 5% в случае авторизации, а смартфоны HONOR 10i Premium и HONOR 10 Lite 128 Гб – со скидкой 1 000 и 1 500 рублей соответственно.

В акции также принимают участие смартфоны HONOR 8A Prime, HONOR 9S, HONOR 9A, HONOR 9C, HONOR 20e – за покупку любого из них пользователи получат ценные подарки на выбор.

Ко дню рождения HONOR подготовил большие скидки и на ноутбуки. В рамках акции пользователи смогут приобрести игровые ноутбуки HONOR HUNTER V700 на базе процессора Intel Core i7-10750H 10-го поколения с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 с ретрейсингом и HONOR HUNTER V700 на базе процессора Intel Core i5-10300H с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660Ti со скидкой 16 000 и 14 000 рублей соответственно. Ноутбук HONOR MagicBook Pro на базе Intel Core i5-10210U можно будет приобрести с выгодой в размере до 10 000 рублей. При покупке любого из участвующих в акции ноутбука HONOR пользователи также получат на выбор подарок в зависимости от модели: фирменную мышь, фирменный рюкзак, роутер HONOR Router 3, смарт-часы HONOR Watch Magic, беспроводные наушники HONOR Magic Earbuds, спортивные наушники HONOR Sport AM61 и фитнес-трекер HONOR Band 5.

Акция со скидками до 50% продлится в официальном интернет-магазине до 11 апреля 2021 года.