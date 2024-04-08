HONOR начала рассылать MagicOS 8.0 с Android 14 на глобальные версии смартфонов

Владельцы глобальных версий смартфонов компании HONOR начали получать обновление операционной системы до MagicOS 8.0 (Android 14). Соответствующие сообщения появились на Reddit.

Согласно описанию обновления, новая система стала более плавной, безопасной, простой, а также энергосберегающей.

MagicOS 8.0 представили в Китае в начале года. Оболочка привнесла в смартфоны интегрированную языковую модель MagicLM с 7 млрд параметрами, а также ряд улучшений по четырем ключевым направлениям: интеллектуальная связь, производительность, конфиденциальность и безопасность, визуальная эстетика.