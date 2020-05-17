Honor готовит телевизор с поддержкой 8K

На сегодня запланирована онлайн пресс-конференция Smart Life от Honor. Ожидается, что на этом мероприятии будут представлены новые устройства для умного дома. В качестве основного устройства на пресс-конференции будет представлен умный телевизор Honor Smart TV. Кстати, его название еще до онлайн-мероприятия слили в сеть. Основное достоинство Honor Smart Screen X1 – это разрешение его дисплея, которое составляет 8К. Но и это не все: телевизор умеет масштабировать до этого разрешения и другой контент, разрешение которого меньше.

А теперь немного поговорим о других возможностях Honor Smart Screen X1. Диагональ устройства – 65 дюймов. Разработчики внедрили в умный телевизор функцию улучшения качества изображения – MEMC. Эта технология позволяет предотвращать разрывы кадров в динамичных сценах. Есть еще одна полезная технология – ACM. С помощью нее автоматически изменяется контрастность и цвета на дисплее в зависимости от выводимого на экран контента.

Но и это еще не предел возможностей Honor Smart Screen X1. Алгоритм SR способен из низкокачественного контента сделать контент лучшего качества онлайн. Стоит отметить наличие шести микрофонов, которые распознают голосовые команды пользователя, причем на достаточном расстоянии от телевизора.