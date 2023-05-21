Стали известны характеристики Honor 90 и 90 Pro с камерами 200 Мп

Популярный инсайдер Panda is Bald опубликовал спецификации будущих Honor 90 и Honor 90 Pro. Данные стали известны из карточек товаров, которые размещаются в магазинах.

Сообщается, что Honor 90 Pro получит изогнутый с четырех сторон экран с частотой регулировки ШИМ 3840 Гц. Процессором послужит Snapdragon 8 Plus Gen 1. Основную камеру наделили 200-мегапиксельным датчиком, фронтальную — 32-мегапиксельном. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч + поддержка 90-ваттной зарядки.

В базовом Honor 90 отличаются экран, процессор и скорость зарядки. Предполагается, что устройство будет построено на Snapdragon 7 Gen 1.

Оба смартфона серии 90 будут работать под управлением Android 13 с интерфейсом MagicOS 7.1.

Анонс Honor 90 и Honor 90 Pro ожидается уже 29 мая.