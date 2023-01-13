Hogwarts Legacy будет совместима со Steam Deck

После публикации финальных системных требований Hogwarts Legacy, сразу появилась хорошая новость для игроков на портативной консоли от Valve. Пресс-служба WB Games заявила в Твиттере, что Hogwarts Legacy будет полностью совместима со Steam Deck.

Практически сразу после релиза игра получит верификацию совместимости с консолью Valve. Всё это значит, что проект прошел необходимые тестирования и подходит под требования устройства.

Выход Hogwarts Legacy состоится 10 февраля. Изначально игра будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. 4 апреля релиз произойдёт для консолей прошлого поколения, а для Nintendo Switch уже 25 июля.