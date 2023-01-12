Hogwarts Legacy получила финальные системные требования

Студия Avalanche Software опубликовала финальные системные требования для Hogwarts Legacy — новой игры по вселенной «Гарри Поттера». Минимальные требования позволят практически каждому желающему погрузиться в волшебный мир, а вот любителям играть на «максималках» нужно будет существенно подготовить свой ПК.

Список требования выглядит следующим образом:

Минимальные

ОС : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; Процессор : i5-6600 3.3 ГГц / Ryzen 5 1400 3.2 Ггц;

: i5-6600 3.3 ГГц / Ryzen 5 1400 3.2 Ггц; ОЗУ : 16 Гб;

: 16 Гб; Видеокарта : Nvidia GTX 960 4 Гб / AMD Radeon RX 470 4 Гб;

: Nvidia GTX 960 4 Гб / AMD Radeon RX 470 4 Гб; Место на диске : 85 ГБ;

: 85 ГБ; Дополнительно: 30 FPS, 720p.

Рекомендуемые

ОС : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; Процессор : i7-8700 3.2 ГГц / Ryzen 5 3600 3.6 Ггц;

: i7-8700 3.2 ГГц / Ryzen 5 3600 3.6 Ггц; ОЗУ : 16 Гб;

: 16 Гб; Видеокарта: Nvidia GTX 1080ti / AMD Radeon RX 5700XT / Intel Arc A770;

Nvidia GTX 1080ti / AMD Radeon RX 5700XT / Intel Arc A770; Место на диске : 85 ГБ;

: 85 ГБ; Дополнительно: 60 FPS, 1080p.

Ультра

ОС : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; Процессор : i7-10700K 3.8 ГГц / Ryzen 7 5800 3.8 Ггц;

: i7-10700K 3.8 ГГц / Ryzen 7 5800 3.8 Ггц; ОЗУ : 32 Гб;

: 32 Гб; Видеокарта : Nvidia GTX 2080ti / AMD Radeon RX 6800XT;

: Nvidia GTX 2080ti / AMD Radeon RX 6800XT; Место на диске : 85 ГБ;

: 85 ГБ; Дополнительно: 60 FPS, 1440p.

Ультра (4K):

ОС : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; Процессор : i7-10700K 3.8 ГГц / Ryzen 7 5800 3.8 Ггц;

: i7-10700K 3.8 ГГц / Ryzen 7 5800 3.8 Ггц; ОЗУ : 32 Гб;

: 32 Гб; Видеокарта : Nvidia GTX 3090ti / AMD Radeon RX 7900XT;

: Nvidia GTX 3090ti / AMD Radeon RX 7900XT; Место на диске : 85 ГБ;

: 85 ГБ; Дополнительно: 60 FPS, 4K.

Выход Hogwarts Legacy запланирован на 10 февраля. Изначально игра будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Весной, 4 апреля релиз произойдёт для консолей прошлого поколения, а для Nintendo Switch уже 25 июля.

В Hogwarts Legacy каждый игрок станет участниками событий, которые происходят на территории Хогвартса в 1800-х годах. Геймер сможет создать своего уникального персонажа — студента, владеющего ключом к древней тайне, которая способна разорвать волшебный мир.