Hogwarts Legacy получила финальные системные требования

Студия Avalanche Software опубликовала финальные системные требования для Hogwarts Legacy — новой игры по вселенной «Гарри Поттера». Минимальные требования позволят практически каждому желающему погрузиться в волшебный мир, а вот любителям играть на «максималках» нужно будет существенно подготовить свой ПК.
Список требования выглядит следующим образом:
Минимальные
- ОС: Windows 10 64-bit;
- Процессор: i5-6600 3.3 ГГц / Ryzen 5 1400 3.2 Ггц;
- ОЗУ: 16 Гб;
- Видеокарта: Nvidia GTX 960 4 Гб / AMD Radeon RX 470 4 Гб;
- Место на диске: 85 ГБ;
- Дополнительно: 30 FPS, 720p.
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10 64-bit;
- Процессор: i7-8700 3.2 ГГц / Ryzen 5 3600 3.6 Ггц;
- ОЗУ: 16 Гб;
- Видеокарта: Nvidia GTX 1080ti / AMD Radeon RX 5700XT / Intel Arc A770;
- Место на диске: 85 ГБ;
- Дополнительно: 60 FPS, 1080p.
Ультра
- ОС: Windows 10 64-bit;
- Процессор: i7-10700K 3.8 ГГц / Ryzen 7 5800 3.8 Ггц;
- ОЗУ: 32 Гб;
- Видеокарта: Nvidia GTX 2080ti / AMD Radeon RX 6800XT;
- Место на диске: 85 ГБ;
- Дополнительно: 60 FPS, 1440p.
Ультра (4K):
- ОС: Windows 10 64-bit;
- Процессор: i7-10700K 3.8 ГГц / Ryzen 7 5800 3.8 Ггц;
- ОЗУ: 32 Гб;
- Видеокарта: Nvidia GTX 3090ti / AMD Radeon RX 7900XT;
- Место на диске: 85 ГБ;
- Дополнительно: 60 FPS, 4K.
Выход Hogwarts Legacy запланирован на 10 февраля. Изначально игра будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Весной, 4 апреля релиз произойдёт для консолей прошлого поколения, а для Nintendo Switch уже 25 июля.
В Hogwarts Legacy каждый игрок станет участниками событий, которые происходят на территории Хогвартса в 1800-х годах. Геймер сможет создать своего уникального персонажа — студента, владеющего ключом к древней тайне, которая способна разорвать волшебный мир.
Комментарии