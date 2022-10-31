Структуры «Марвел-Дистрибуции» хотят начать производство собственных ноутбуков

Компания «Ф-Плюс Мобайл» (входит в группу IT-дистрибутора «Марвел-Дистрибуция») выпустит в продажу ноутбуки под своим брендом F+ Flaptop. Они произведены в Китае и рассчитаны на массового покупателя. В техническом плане это средние офисные решения.

Ноутбуки получат IPS-экран с разрешением Full HD, 8/16 ГБ ОЗУ и накопителем SSD от 256 ГБ до 1 ТБ. Говорится о цене в 40-60 тысяч рублей. А в будущем году планируется запустить производство ноутбуков уже в России, и по итогам 2023 года занять 20% рынка.

В компании пояснили, что сейчас производственная площадка находится на этапе проектирования. Как ожидается, в России будет производиться только сборка, но это будут первые массовые ноутбуки.

Ранее российские производители выпускали только корпоративные решения и модели для госсектора. Они выпускаются в Китае и на Тайване, а в России только брендируются. При этом объёмы производства малы.

Как ожидается, такие ноутбуки окажутся не дороже китайских, хотя здесь всё зависит от используемых компонентов.