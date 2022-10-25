Xiaomi представила самый тонкий ноутбук Mi Notebook Air 13

Компания Xiaomi официально анонсировала Xiaomi Mi Notebook Air 13, который, по словам производителя, является самым тонким в линейке бренда. Были опубликованы официальные изображения.

Толщина устройства составляет около 12 мм. Другие размеры и вес пока не уточняются. На изображении видно, что кнопка питания ноутбука находится на правой части корпуса, рядом с ней располагается порт USB-C. Пока неясно, предназначен ли он для зарядки или нет.

Новинку покажут на презентации 27 октября. Там Xiaomi анонсирует серию смартфонов Redmi Note 12, телевизоры, проекторы, планшеты и другие новинки.