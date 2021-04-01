HARMAN представила накладные наушники JBL LIVE 460NC и JBL LIVE 660NC

HARMAN представила в России обновление старших беспроводных наушников JBL LIVE – накладные 460NC и полноразмерные 660NC. Узнаваемый дизайн и привычный набор функций дополнены увеличенной автономностью и современным разъемом для зарядки USB Type-C.

Обновленная линейка JBL LIVE позволяет безопасно ощущать себя в шумном мегаполисе или оставаться наедине с музыкой. Режим Ambient Aware отвечает за передачу громких звуков, которые служат сигналом к повышенному вниманию, таким, как гудки автомобилей, шум поезда или звонок велосипеда. Благодаря TalkThru музыка в наушниках приглушается, а речь собеседника усиливается, чтобы можно было вести диалог, не снимая их. Для полного погружения в музыку пригодится адаптивное шумоподавление с технологией Smart Ambient, которая регулирует транслируемый уровень окружающих звуков в зависимости от пожеланий пользователя. Обе модели поддерживают голосовую активацию встроенного ассистента – достаточно сказать «О’кей, Google», чтобы проверить уровень оставшегося заряда, узнать погоду или ответить на сообщение без помощи рук. Функция автоматической остановки поставит на паузу воспроизведение, если наушники снять.







JBL LIVE 460NC

Модели оснащены встроенным микрофоном и кнопками управления, расположенными на чашках наушников. Новинки подключаются к мобильным устройствам по беспроводному протоколу Bluetooth 5.0, а технология Google Fast Pair отвечает за их моментальное сопряжение со смартфонами под управлением Android OS.







JBL LIVE660NC

От аккумулятора модели работают до 50 часов с выключенным ANC и до 40 часов с включенным ANС. Быстрая зарядка за 10 минут восполнит энергию на 4 дополнительных часа работы. Доступно и подключение через провод с выходом Jack 3,5 мм для случая, когда заряд всё-таки оказался на нуле.

Оголовье в качественной тканой оплетке образует удобную дугу, а мягкие амбушюры обеспечат комфорт при длительном использовании.

JBL LIVE 460NC представлены в четырех цветовых решениях: черном, белом, синем, розовом. JBL LIVE 660NC представлены в трех цветовых решениях: черном, синем, белом.

Приобрести наушники можно за JBL LIVE 460NC и JBL LIVE 660NC – 9 090 и 11 090 рублей соответственно.