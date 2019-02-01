Хакер взломал Intel и похитил 20 ГБ данных о процессорах и системах

Сетевые источники сообщают, что компания Intel подверглась хакерской атаке, из-за чего в сеть попали 20 ГБ конфиденциальных данных о ряде продуктов чипейкера. В списке есть неанонсированные процессоры, сведения об аппаратных уязвимостях и так далее.

Источником информации выступил шведский IT-консультант Тилль Коттманн, который сослался на анонимный источник. По его данным, были похищены прошивки платформы Tiger Lake, исходники кода, видео по архитектуре Kaby Lake, код BIOS для процессоров Kaby Lake, дорожные карты и многое другое.

https://twitter.com/deletescape/status/1291405690301550592?s=20

При этом заявлено, что это лишь часть похищенной информации. Остальное будет опубликовано в ближайшем будущем.

В самой компании уже начали расследование, хотя факт утечки и не подтвердили официально. Также пока не сообщается о наличии каких-либо эксплойтов для эксплуатации тех или иных уязвимостей.

Отметим, что ряд источников уже подтвердил, многие документы из утечки, совпадают по именам файлов с теми названиями, которые указал автор. Так что это либо качественная мистификация, либо настоящий взлом. И на последнее указывает то, что компания начала разбираться в ситуации.