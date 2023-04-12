GTA: Vice City получит русскую озвучку от Mechanics VoiceOver

Легендарная игра GTA: Vice City получит русскую озвучку от студии Mechanics VoiceOver. Об этом они объявили в своём сообществе в ВКонтакте, а пост сопроводили дублированным трейлером Grand Theft Auto: Vice City. Одним из главных изменений станет голос бывшего босса Томми, а именно Сонни Форелли, который озвучен Геннадием Новиковым.

Как сообщается, перевод GTA: Vice City на русский язык будет полным. Русская речь будет звучать от NPC, второстепенных персонажей и даже на радио. Это позволит русскоязычным фанатам наслаждаться всеми нюансами игры на родном языке.

Студия Mechanics VoiceOver обещает опубликовать еще несколько роликов до релиза. Выход озвучки GTA: Vice City запланирован на июль-август 2023 года. Это станет настоящим подарком для всех поклонников игры, которые ждали этого момента уже давно, хотя сами разработчики Rockstar Games против дублирования своих игр на любой язык.