GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store

Сервис по продаже цифровых копий игр Epic Games Store может наделать большой шум в информационном поле. По информации зарубежного портала Gamepressure следующей бесплатной игрой в Epic Games Store может стать знаменитая Grand Theft Auto V. Отмечается, что раздаваться будет не базовое, а сразу премиальное издание со множеством бонусов для Grand Theft Auto Online.

Информация о грядущей раздаче может быть подлинной, потому что инсайдер Дэниел Ахмад не стал опровергать и подтверждать информацию. Кроме того, Epic Games за неделю раскрывает бесплатную игру для раздачи, но в этот раз она скрыла какие-либо сведения. Раздача начнётся с 14 и продлится до 21 мая.

Также игру могут раздавать бесплатно по вполне логичной причине. Игрок получив бесплатную копию игры со множеством бонусов для Grand Theft Auto Online, будет максимально вовлечён в игру и скорее всего начнёт донанить. Донат — деньги для разработчиков.

В принципе Grand Theft Auto Online далеко не примитивная, а популярная игра во всём мире, которая достойна своего внимания и в 2020 году. Поэтому упрекнуть Rockstar Games просто рука не поднимается.