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Новости

GTA 6 получит свой Диснейленд

В горячо ожидаемой GTA 6 появится аналог «Диснейленда» под названием Fred’s Fun World. Предположение появилось на Reddit после «слитой» карты данного места.

Другие пользователи нашли сходства водоемов внутри Fred’s Fun World с ранее показанной картой для GTA VI. Но если всё это окажется «уткой», то создатели основатели подошли к розыгрышу, проделав довольно качественную работу. Именно такого мнения придерживаются участники обсуждения на Reddit.

Отдельно стоит отметить, что бренд Fred’s действительно есть во вселенной GTA, который и служит пародией на настоящий «Диснейленд».

Rockstar в своей традиционной манере ничего не прокомментировала. Анонс GTA VI может состояться в 2024 или 2025 году. Действия боевика развернутся в современном Вайс-Сити.

Источник:
Reddit

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