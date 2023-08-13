GTA 6 обзаведется реалистичной фишкой из The Witcher 3 и RDR 2

Очередной порцией слухов о GTA 6 пополнилась сеть. В этот раз рассказали, что в игре появится функция, которая будет отвечать за динамический рост волос у главных героев. Официального подтверждения, естественно, нет.

Если что-то подобное появится, то главным персонажам предстоит периодически посещать парикмахерскую. Особенно это затронет мужского героя, у которого будет возможность отращивать бороду.

Такая функция уже не новинка и встречается в других популярных играх. Например, вспомним Артура из Red Dead Redemption 2, у которого со временем растут волосы и борода или Геральта из The Witcher 3: Wild Hunt.

Сроков выхода GTA 6 пока нет. Но скорее всего, игра выйдет в период между апрелем 2024 и мартом 2025 года. Всё опирается на отчет материнской компании Rockstar Games в лице Take-Two. Согласно ему, именно в этот промежуток времени ожидается «рекордные уровни операционной эффективности».