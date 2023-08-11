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GTA 6 находится в разработке 8 лет

Пользователь популярного форума Reddit обнаружил интересные детали о разработке долгожданной игры Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Сведения были найдены случайно на странице бывшего сотрудника Rockstar Games в LinkedIn.

Согласно информации, началась работа над шестой частью игровой франшизы ещё в далёком 2015 году. Упомянутый сотрудник активно участвовал в проекте в течение трёх лет — с 2015-го по 2018-й. Его творческий вклад также простирается на другие хиты компании, среди которых Red Dead Redemption 2, где он занимал позицию главного видеоредактора.

Интересное замечание также появилось в недавнем финансовом отчёте Take-Two Interactive, материнской компании Rockstar Games. В документе отмечается, что ожидается «значительный поворот» в бизнесе компании к финансовому году 2025. Вполне вероятно, что анонс GTA 6 может состояться между сентябрем и октябрем 2024 года.

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Источник:
Ithome

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