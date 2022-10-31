Грядущий iQOO 11 получит Snadpragon 8 Gen 2

Популярный инсайдер Digital Chat Station раскрыл часть характеристик будущего iQOO 11.

Смартфону приписывают еще не представленный процессор Snadpragon 8 Gen 2 и до 16 Гб оперативной памяти. Дисплей будет AMOLED с разрешением QHD и частотой обновления 144 Гц. Флеш-память UFS 4.0. — до 512 Гб. Емкость батареи не менее 5000 мАч + поддержка 100-ваттной зарядки.

Основная камера получит три датчика: главный на 50 Мп, сверхширокоугольный 13 Мп и телеобъектив 13 Мп.

Дата выхода iQOO 11 не сообщается.