Россияне не могут удалиться с портала «Госуслуг»

Начиная с 31 марта на форумах начали появляться жалобы от пользователей сайта «Госуслуг». Они утверждают, что не могут удалить свой профиль, а сама кнопка «Удалить аккаунт» не работает по назначению.

Редактор The GEEK проверил информацию и убедился, что в мобильном приложении кнопка существует, но она ведет на страницу с ошибкой «Функция удаления недоступна».

В версии для ПК такой кнопки нет. При этом, история поиска Google хранит краткую инструкцию по удалению аккаунта с «Госуслуг», но при переходе на нее появляется сообщение «Такой страницы нет».

По словам пользователей социальных сетей, чтобы удалить профиль, нужно написать в техническую поддержку с просьбой удалить аккаунт. Только тогда появится официальная заявка, и специалист удалит профиль пользователя.

При попытке редактора The GEEK использовать данный способ, бот выдает сообщение «Попробуйте задать вопрос иначе».