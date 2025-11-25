«Добро пожаловать, господа пришельцы»: 3I/ATLAS приближается к Земле

Межзвёздная комета 3I/ATLAS подошла к Земле на расстояние менее 300 млн километров — это вдвое меньше, чем от Земли до Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Сейчас комета продолжает медленно приближаться, сокращая дистанцию примерно на 2 млн километров в сутки. Максимальное сближение, до примерно 269 млн километров, как и прогнозировалось, ожидается 19 декабря.

Специалисты подчёркивают, что следующую условную «границу» в 200 млн км объект не пересечёт ни при каких сценариях.

«Если это случится, мы первые начнем готовить плакаты «Добро пожаловать, господа пришельцы», — Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Комета 3I/ATLAS — третий межзвёздный объект, обнаруженный в Солнечной системе. Её возраст оценивают примерно в 7 млрд лет — старше самой Солнечной системы почти в полтора раза.

На фоне появления 3I/ATLAS снова возникли спекуляции о возможном искусственном или инопланетном происхождении. Однако специалисты NASA подчёркивают, что она ведёт себя как обычная комета и не демонстрирует признаков иной природы.