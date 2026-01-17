«Микропластик в мозге» треснул: громкие исследования начали разваливаться

Громкие исследования о микропластике в мозге, крови и органах начали разваливаться при проверке. Ряд учёных указывает на методологические ошибки, загрязнение образцов и ложные срабатывания приборов. В отдельных случаях сигналы пластика могли быть перепутаны с обычным человеческим жиром.

Проблема в методах. Частицы слишком малы, аналитические инструменты работают на пределе возможностей, а стандартов для таких измерений до сих пор нет. В итоге цифры выглядят пугающе, но биологически слабо объяснимы.

Речь не о том, что микропластика не существует. Он есть в окружающей среде и пище. Вопрос в другом — сколько именно его в организме человека и умеет ли наука сейчас отвечать на такой вопрос честно.

Интересный момент. Слабые исследования играют на руку не экологам, а пластиковой индустрии. Чем больше научных ошибок, тем проще списать проблему целиком.