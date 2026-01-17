«Микропластик в мозге» треснул: громкие исследования начали разваливаться | The GEEK
close
Новости

«Микропластик в мозге» треснул: громкие исследования начали разваливаться

Страшилка про микропластик в теле человека дала сбой.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:14

Громкие исследования о микропластике в мозге, крови и органах начали разваливаться при проверке. Ряд учёных указывает на методологические ошибки, загрязнение образцов и ложные срабатывания приборов. В отдельных случаях сигналы пластика могли быть перепутаны с обычным человеческим жиром.

Проблема в методах. Частицы слишком малы, аналитические инструменты работают на пределе возможностей, а стандартов для таких измерений до сих пор нет. В итоге цифры выглядят пугающе, но биологически слабо объяснимы.

Речь не о том, что микропластика не существует. Он есть в окружающей среде и пище. Вопрос в другом — сколько именно его в организме человека и умеет ли наука сейчас отвечать на такой вопрос честно.

Интересный момент. Слабые исследования играют на руку не экологам, а пластиковой индустрии. Чем больше научных ошибок, тем проще списать проблему целиком.

id·217762·20260118_0014
Учёные нашли способ сделать OLED-экраны ярче без удара по батарее
Подборка самых впечатляющих фотографий космоса за 2025 год
Яндекс создал ИИ-инструмент для исследований работы мозга и стресса
Смерти от старости не существует. Учёные объяснили, что ломается в организме и как гаджеты видят риски
NASA потеряла связь с марсианским зондом после 10 лет работы
Крыс научили играть в DOOM и стрелять по врагам
Создана первая детальная 3D-карта всех зданий на Земле
Приближающаяся к Земле комета 3I/ATLAS снижает яркость
Марсоход Perseverance мог записать первые «молнии» на Марсе
«Добро пожаловать, господа пришельцы»: 3I/ATLAS приближается к Земле

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры