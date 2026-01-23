Сколько можно играть в видеоигры без вреда для здоровья? Учёные дали чёткий ответ

Долгое время споры о влиянии видеоигр на здоровье шли в размытых формулировках. Все слышали, что «много играть — вредно», но никто не мог точно сказать, где проходит эта граница. Теперь у нас есть ориентир: учёные из австралийского Университета Кёртин провели исследование и назвали конкретную цифру.

В исследовании приняли участие 317 студентов из пяти университетов. Средний возраст респондентов составил 20 лет. Учёные разделили всех участников на три группы в зависимости от времени, которое те проводят за видеоиграми. Первая группа играла не более 5 часов в неделю, вторая — от 5 до 10 часов, а третья — больше 10 часов.

После этого исследователи сравнили ключевые показатели здоровья участников: как они питаются, сколько и насколько качественно спят, а также какой у них вес.

Участники из первой и второй групп, которые проводили за играми до 10 часов в неделю, практически не отличались по показателям здоровья. А вот у тех, кто играл больше 10 часов в неделю, учёные заметили ряд тревожных изменений. Они хуже питались, спали менее качественно, а их вес оказался выше.

Особенно показательными оказались данные по индексу массы тела (ИМТ). У тех, кто посвящал играм более 10 часов в неделю, медианный ИМТ достиг 26,3 — это уже уровень предожирения. В то же время у участников из двух других групп ИМТ оставался в пределах нормы и составил 22,2 и 22,8.

Исследование также показало, что каждый дополнительный час, проведённый за видеоиграми в течение недели, связан с ухудшением качества питания. Эта тенденция сохранялась даже с учётом других важных факторов — уровня стресса, физической активности и прочих обстоятельств.

При этом учёные делают важное уточнение: их выводы демонстрируют корреляцию, а не прямую причинно‑следственную связь. Исследование не утверждает, что именно видеоигры напрямую вредят здоровью. Скорее всего, проблема кроется в другом: долгие игровые сессии постепенно вытесняют полезные привычки. Когда человек проводит за играми много времени, особенно по ночам, у него остаётся гораздо меньше возможностей для нормального питания, полноценного сна и физической активности.

Авторы исследования обращают особое внимание на то, что привычки, формирующиеся в студенческие годы, зачастую сохраняются на всю жизнь. Поэтому уже на этом этапе важно задуматься о балансе между увлечением видеоиграми и заботой о собственном здоровье.