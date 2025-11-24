Человеческая эволюция 2.0: проект Merge Labs учит мозг общаться с ИИ без имплантов

Стартап Merge Labs, который связывают с сооснователем OpenAI Сэмом Альтманом, готовит технологию мозгового интерфейса без хирургического вмешательства. Данных немного, проект не заявлен официально, а в OpenAI комментариев не дают. Тем не менее Merge уже называют потенциальным конкурентом Neuralink Илона Маска, хотя подходы у компаний разные.
Технология: ультразвук и генная инженерия
В отличие от Neuralink, где требуется вживление импланта в мозг, Merge Labs делает ставку на неинвазивный метод. По данным TechCrunch и FT, устройство будет работать через ультразвук.
Суть идеи:
- определённые нейроны модифицируют так, чтобы они реагировали на ультразвуковые сигналы;
- ультразвук проходит сквозь кость черепа;
- целевые участки мозга взаимодействуют с внешним интерфейсом без операции.
Технология основана на исследованиях биоинженера Михаила Шапиро из Калтеха. Его команда уже демонстрировала работу «акустических» генных маркеров — они делают отдельные клетки чувствительными к звуковым волнам.
Шапиро обозначает сроки осторожно: рабочий прототип в ближайшие годы ожидать рано.
Кто стоит за Merge Labs
Управлять стартапом будет Алекс Блания — сооснователь проекта Tools for Humanity (тот самый, где есть криптовалюта Worldcoin и сканер радужки Orb). Сэм Альтман займётся стратегией и привлечением инвестиций, но не операционным управлением.
Помимо Блании и Шапиро, в Merge Labs вовлечены инвесторы из Sequoia Capital, a16z и подразделения OpenAI. По данным FT, Альтман планировал привлечь около $250 млн при оценке проекта в $850 млн.
Насколько безопасно
Неинвазивные нейроинтерфейсы активно исследуются: рынок таких технологий уже превышает $2,7 млрд и растёт. Они потенциально безопаснее имплантов, поскольку не требуют вмешательства в мозг.
Однако у подхода Merge Labs сразу несколько проблем:
- ультразвуковой сигнал теряет силу, проходя через кость, что делает управлением отдельными нейронами сложным;
- усиленный сигнал иногда вызывает вибрации и перегрев тканей в экспериментах на животных;
- генная модификация, а значит необратимый процесс, в отличие от имплантов, которые можно удалить;
- данных о безопасности для человека пока нет.
По словам Шапиро, проект только в начале пути и находится на очень ранней стадии исследований».
Зачем вообще нужен такой интерфейс
Альтман открыто говорил об идее «следующего этапа эволюции», где граница между человеком и ИИ стирается. Он не раз формулировал своё видение будущего:
«Хочу, чтобы я мог только подумать, а ChatGPT сразу бы ответил».
Merge Labs — попытка создать технологию, которая позволит «думать в ИИ» и получать ответы напрямую, без экранов и устройств.
Конкуренция с Neuralink
Neuralink ведёт разработки уже почти десять лет, и только в 2024 году провела первые операции на людях. Сейчас у компании Маска около 12 имплантированных пациентов и группа из 10 тысяч волонтёров в ожидании.
Все работает хорошо
Merge Labs только начинает. Технология сложнее, рискованнее и менее прогнозируемая, чем импланты. Даже при огромном финансировании догнать Neuralink быстро вряд ли получится.
Но ставка на неинвазивность делает Merge интересным игроком: если технология заработает, она полностью изменит рынок интерфейсов «мозг–компьютер».
