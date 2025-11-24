Человеческая эволюция 2.0: проект Merge Labs учит мозг общаться с ИИ без имплантов

Стартап Merge Labs, который связывают с сооснователем OpenAI Сэмом Альтманом, готовит технологию мозгового интерфейса без хирургического вмешательства. Данных немного, проект не заявлен официально, а в OpenAI комментариев не дают. Тем не менее Merge уже называют потенциальным конкурентом Neuralink Илона Маска, хотя подходы у компаний разные.

Технология: ультразвук и генная инженерия

В отличие от Neuralink, где требуется вживление импланта в мозг, Merge Labs делает ставку на неинвазивный метод. По данным TechCrunch и FT, устройство будет работать через ультразвук.

Суть идеи:

определённые нейроны модифицируют так, чтобы они реагировали на ультразвуковые сигналы;

ультразвук проходит сквозь кость черепа;

целевые участки мозга взаимодействуют с внешним интерфейсом без операции.

Технология основана на исследованиях биоинженера Михаила Шапиро из Калтеха. Его команда уже демонстрировала работу «акустических» генных маркеров — они делают отдельные клетки чувствительными к звуковым волнам.

Шапиро обозначает сроки осторожно: рабочий прототип в ближайшие годы ожидать рано.

Кто стоит за Merge Labs

Управлять стартапом будет Алекс Блания — сооснователь проекта Tools for Humanity (тот самый, где есть криптовалюта Worldcoin и сканер радужки Orb). Сэм Альтман займётся стратегией и привлечением инвестиций, но не операционным управлением.

Помимо Блании и Шапиро, в Merge Labs вовлечены инвесторы из Sequoia Capital, a16z и подразделения OpenAI. По данным FT, Альтман планировал привлечь около $250 млн при оценке проекта в $850 млн.

Насколько безопасно

Неинвазивные нейроинтерфейсы активно исследуются: рынок таких технологий уже превышает $2,7 млрд и растёт. Они потенциально безопаснее имплантов, поскольку не требуют вмешательства в мозг.

Однако у подхода Merge Labs сразу несколько проблем:

ультразвуковой сигнал теряет силу, проходя через кость, что делает управлением отдельными нейронами сложным;

усиленный сигнал иногда вызывает вибрации и перегрев тканей в экспериментах на животных;

генная модификация, а значит необратимый процесс, в отличие от имплантов, которые можно удалить;

данных о безопасности для человека пока нет.

По словам Шапиро, проект только в начале пути и находится на очень ранней стадии исследований».

Зачем вообще нужен такой интерфейс

Альтман открыто говорил об идее «следующего этапа эволюции», где граница между человеком и ИИ стирается. Он не раз формулировал своё видение будущего:

«Хочу, чтобы я мог только подумать, а ChatGPT сразу бы ответил».

Merge Labs — попытка создать технологию, которая позволит «думать в ИИ» и получать ответы напрямую, без экранов и устройств.

Конкуренция с Neuralink

Neuralink ведёт разработки уже почти десять лет, и только в 2024 году провела первые операции на людях. Сейчас у компании Маска около 12 имплантированных пациентов и группа из 10 тысяч волонтёров в ожидании.

Все работает хорошо Neuralink Илона Маска вживила чип в мозг третьего пациента

Merge Labs только начинает. Технология сложнее, рискованнее и менее прогнозируемая, чем импланты. Даже при огромном финансировании догнать Neuralink быстро вряд ли получится.

Но ставка на неинвазивность делает Merge интересным игроком: если технология заработает, она полностью изменит рынок интерфейсов «мозг–компьютер».