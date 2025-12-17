Смерти от старости не существует. Учёные объяснили, что ломается в организме и как гаджеты видят риски

Фраза «умер от старости» не имеет научного основания. К такому выводу пришли исследователи Мариам Кешаварц и Дан Энингер из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний. В журнале Genomic Psychiatry они опубликовали обзор, основанный на десятках лет данных аутопсий людей и животных.

Исследование показывает, что старение само по себе не является причиной смерти. Летальный исход всегда связан с конкретным отказом организма.

У людей в подавляющем большинстве случаев речь идёт о сердечно-сосудистых событиях. Инфаркты, инсульты и кардиопульмональная недостаточность составляют основную долю смертей даже среди людей старше 85 и 100 лет, включая тех, кого незадолго до смерти считали здоровыми.

Аналогичная картина наблюдается и у животных, но с разными уязвимыми системами. Мыши и крысы чаще всего погибают из-за онкологических заболеваний. У плодовых мушек основной причиной становится разрушение кишечного барьера. У червей — потеря способности к глотанию. Старение повышает вероятность сбоя, но не выступает прямым «механизмом отключения».

Авторы подчёркивают, что выводы напрямую связаны с развитием медицинских технологий и гаджетов для мониторинга здоровья. Современные носимые устройства, фитнес-браслеты и умные часы не измеряют «старение» как процесс, но способны отслеживать ключевые параметры, которые реально приводят к смерти: сердечный ритм, вариабельность пульса, уровень кислорода в крови, нарушения сна и признаки аритмии.

Критике также подверглись популярные тесты биологического возраста. Они хорошо предсказывают риски заболеваний, но не объясняют, какие именно процессы ломаются в организме. По сути, такие оценки работают как индикатор вероятных проблем, а не как объяснение причин старения.

Исследование ставит под сомнение и громкие заявления о технологиях «замедления старения». Препараты и методики, которые продлевают жизнь лабораторным животным, чаще всего просто откладывают развитие конкретных заболеваний, прежде всего рака. Финальная причина смерти при этом не меняется.

Для индустрии гаджетов и цифровой медицины вывод выглядит прагматично. Продление жизни связано не с абстрактной борьбой со старением, а с ранним выявлением и предотвращением конкретных отказов организма. Именно в этой точке носимая электроника, ИИ-диагностика и медицинские сенсоры становятся ключевыми инструментами, а не модным дополнением к разговору о долголетии.