NASA опубликовало новые фото межзвёздной кометы 3I/ATLAS

NASA опубликовало новые снимки межзвёздной кометы 3I/ATLAS, третьего объекта, прибывшего из-за пределов Солнечной системы.

На фотографиях, сделанных несколькими космическими аппаратами агентства за последние недели, комета выглядит как яркая светящаяся точка, окружённая размытым газово-пылевым ореолом. На некоторых изображениях заметен и едва различимый хвост.

Комета была обнаружена в июле и сразу привлекла внимание исследователей. Возможность изучить межзвёздный объект вблизи чрезвычайно редка. До неё человечество наблюдало лишь два подобных гостя — 1I/Оумуамуа в 2017 году и комету 2I/Борисова в 2019-м.

На фоне появления 3I/ATLAS снова возникли спекуляции о возможном искусственном или инопланетном происхождении. Однако специалисты NASA подчёркивают, что она ведёт себя как обычная комета и не демонстрирует признаков иной природы.

Сейчас объект продолжает движение через внутреннюю часть Солнечной системы. Перигелий он прошёл в конце октября и был скрыт от наземных телескопов из-за близости к Солнцу. В NASA ожидают, что комета вновь станет видимой в начале декабря. 19 декабря она пролетит на минимальном расстоянии от Земли, около 274 миллионов километров.