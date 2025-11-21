NASA опубликовало новые фото межзвёздной кометы 3I/ATLAS | The GEEK
NASA опубликовало новые фото межзвёздной кометы 3I/ATLAS

Это третий зафиксированный объект, прибывший в нашу Солнечную систему из межзвёздного пространства.
Редакция The GEEK сегодня в 15:31

NASA опубликовало новые снимки межзвёздной кометы 3I/ATLAS, третьего объекта, прибывшего из-за пределов Солнечной системы.  

На фотографиях, сделанных несколькими космическими аппаратами агентства за последние недели, комета выглядит как яркая светящаяся точка, окружённая размытым газово-пылевым ореолом. На некоторых изображениях заметен и едва различимый хвост.

Комета была обнаружена в июле и сразу привлекла внимание исследователей. Возможность изучить межзвёздный объект вблизи чрезвычайно редка. До неё человечество наблюдало лишь два подобных гостя — 1I/Оумуамуа в 2017 году и комету 2I/Борисова в 2019-м.

На фоне появления 3I/ATLAS снова возникли спекуляции о возможном искусственном или инопланетном происхождении. Однако специалисты NASA подчёркивают, что она ведёт себя как обычная комета и не демонстрирует признаков иной природы.

Сейчас объект продолжает движение через внутреннюю часть Солнечной системы. Перигелий он прошёл в конце октября и был скрыт от наземных телескопов из-за близости к Солнцу. В NASA ожидают, что комета вновь станет видимой в начале декабря. 19 декабря она пролетит на минимальном расстоянии от Земли, около 274 миллионов километров.

