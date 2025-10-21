Прорыв в офтальмологии: имплант Prima вернул зрение пациентам с макулодистрофией | The GEEK
Прорыв в офтальмологии: имплант Prima вернул зрение пациентам с макулодистрофией

Миниатюрный имплант и инфракрасные очки помогли вернуть зрение пациентам, которые считались полностью слепыми.
Валентин Снежин сегодня в 19:12

Американская компания Science Corporation сообщила о прорывных результатах испытаний глазного импланта Prima — 27 из 32 ослепших пациентов снова смогли читать спустя год после операции. Об этом пишет Nature со ссылкой на исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine.

Имплант размером 2×2 мм изначально был разработан французской Pixium Vision, а затем выкуплен Science Corporation. Устройство предназначено для лечения возрастной макулодистрофии — заболевания, из-за которого со временем отмирают светочувствительные клетки сетчатки и наступает слепота.

Принцип работы Prima основан на инфракрасном преобразовании изображения: пациент носит специальные очки, которые передают сигнал на имплант, а тот через зрительный нерв в мозг. Некоторым участникам потребовались месяцы, чтобы адаптироваться к новой технологии.

По словам руководителя исследования, немецкого офтальмолога Франка Хольца, «там, где раньше была мёртвая сетчатка и полная слепота, зрение восстановилось».

Имплант Prima пока не получил лицензии и используется только в рамках клинических испытаний в Великобритании.

