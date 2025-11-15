Астрофизик Леб: 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения

Гарвардский астрофизик Ави Леб заявил в своём блоге, что межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрирует признаки, которые могут указывать на его искусственное происхождение.

По словам ученого, если это комета, то необычно, что она сохранила целостность после сближения с Солнцем. 3I/ATLAS не распался и продолжает существовать как активное единое тело.

«Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление», — Гарвардский астрофизик доктор Ави Леб.

Он считает, что это создает новую «аномалию», которую теперь предстоит объяснять тем исследователям, кто уверен в природной природе объекта.

В сентябре Леб сообщил, что объект начал менять цвет, что он назвал «аномальной эволюцией». Еще раньше, в августе, он утверждал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на автомобильные фары, и его источник пока неизвестен. Тогда ученый допустил, что объект может иметь искусственную природу и собственный мощный источник энергии, который делает его заметным на огромных расстояниях.

Кроме того, на поверхности 3I/ATLAS обнаружены семь мощных струй вещества. Их можно попытаться объяснить испарением льда под воздействием Солнца, но точная причина появления этих струй по-прежнему неизвестна. По расчетам астрофизика, у обычной кометы просто не хватает площади поверхности, чтобы поддерживать такой поток вещества.

Леб считает, что научные выводы должны строиться только на подтвержденных данных, а не на ссылках на экспертов. Ученый отметил, что для уверенного утверждения о кометной природе объекта необходимо иметь однозначные доказательства.

Ранее были опубликованы реальные фото межзвездной кометы 3I/ATLAS, приближающейся к Земле. Максимальное сближение кометы с нашей планетой ожидается 19 декабря 2025 года.